На пенсионные накопления и долгосрочные сбережения в пользу третьих лиц распространили антиотмывочные правила

Идентификацию получателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договора долгосрочных сбережений будут проводить только перед выплатами, а не в момент подписания договора.

15 декабря 2025 Президент РФ подписал закон от 15.12.2025 № 479-ФЗ, уточняющий порядок идентификации выгодоприобретателя при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договора долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц.

Теперь для них действуют такие же правила, как для договоров страхования. Изменения внесены в антиотмывочный закон № 115-ФЗ.

Раньше при заключении договора НПО или долгосрочных сбережений в пользу третьего лица идентификация выгодоприобретателя проводилась на этапе подписания документа.

Теперь на стадии заключении договора ее проводить не будут: только зафиксируют известные сведения о выгодоприобретателе без проверки их достоверности.

Но при подозрении на отмывание доходов или финансирование терроризма проводится полная идентификация.

Авторы инициативы уточняли, что «при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения в пользу третьих лиц обычно не очерчен окончательный круг людей, которые будут реально получать пенсионное обеспечение, так как временной разрыв между его заключением и началом выплат может составлять не один десяток лет». Кроме того, обычно вкладчик может изменить выгодоприобретателя в любой момент по условиям договора.

Теперь в общих случаях идентификацию будут проводить перед началом выплат.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть с 26 декабря 2025.