На пенсионные накопления и долгосрочные сбережения в пользу третьих лиц распространили антиотмывочные правила
15 декабря 2025 Президент РФ подписал закон от 15.12.2025 № 479-ФЗ, уточняющий порядок идентификации выгодоприобретателя при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и договора долгосрочных сбережений в пользу третьих лиц.
Теперь для них действуют такие же правила, как для договоров страхования. Изменения внесены в антиотмывочный закон № 115-ФЗ.
Раньше при заключении договора НПО или долгосрочных сбережений в пользу третьего лица идентификация выгодоприобретателя проводилась на этапе подписания документа.
Теперь на стадии заключении договора ее проводить не будут: только зафиксируют известные сведения о выгодоприобретателе без проверки их достоверности.
Но при подозрении на отмывание доходов или финансирование терроризма проводится полная идентификация.
Авторы инициативы уточняли, что «при заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения в пользу третьих лиц обычно не очерчен окончательный круг людей, которые будут реально получать пенсионное обеспечение, так как временной разрыв между его заключением и началом выплат может составлять не один десяток лет». Кроме того, обычно вкладчик может изменить выгодоприобретателя в любой момент по условиям договора.
Теперь в общих случаях идентификацию будут проводить перед началом выплат.
Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, то есть с 26 декабря 2025.
А как можно финансировать терроризм выплатами пенсий в далёком будущем?