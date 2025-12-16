ФНС: в личном кабинете АУСН будут все счета в уполномоченных банках
Налоговую службу спросили – может ли ИП при АУСН иметь два расчетных счета в уполномоченных банках, и как вести учет в таком случае.
Ограничения условий применения автоУСН закреплены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2022.
«Количество уполномоченных кредитных организаций (банков) и количество открытых счетов в уполномоченных кредитных организациях (банках) не является ограничением условий применения автоУСН», — ответили налоговики.
Учет доходов и расходов на АУСН ведется в личном кабинете налогоплательщика на основании данных, переданных в налоговую:
при применении ККТ;
уполномоченными банками;
самим налогоплательщиком через ЛК.
То есть в личном кабинете АУСН будут отражены операции по всем открытым счетам в уполномоченных банках.
Научим работать на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
Цена курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Начать дискуссию