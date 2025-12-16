ФНС: в личном кабинете АУСН будут все счета в уполномоченных банках

Количество уполномоченных банков и открытых счетов в них на автоУСН не ограничено.

Налоговую службу спросили – может ли ИП при АУСН иметь два расчетных счета в уполномоченных банках, и как вести учет в таком случае.

Ограничения условий применения автоУСН закреплены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2022.

«Количество уполномоченных кредитных организаций (банков) и количество открытых счетов в уполномоченных кредитных организациях (банках) не является ограничением условий применения автоУСН», — ответили налоговики.

Учет доходов и расходов на АУСН ведется в личном кабинете налогоплательщика на основании данных, переданных в налоговую:

при применении ККТ;

уполномоченными банками;

самим налогоплательщиком через ЛК.

То есть в личном кабинете АУСН будут отражены операции по всем открытым счетам в уполномоченных банках.

