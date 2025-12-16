⚡️ Итоги дня: Wildberries выпустил для селлеров адвент-календари, «Победа» разрешила перевозить питомцев в соседнем кресле, приоритет будет у электронных дорожных знаков

В преддверии Нового года Wildberries выпустил электронный адвент-календарь с подарками для продавцов маркетплейса. С 15 по 20 декабря каждому продавцу в его личном кабинете на специальной странице адвент-календаря будет открываться новый подарок — скидки и промокоды на сервисы Wildberries, которые помогают развивать бизнес и повышать продажи.

Wildberries запускает корпоративные подарочные сертификаты. Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РФ.

Лоукостер «Победа» предоставил пассажирам возможность перевозить питомца на соседнем кресле.

Компании Samsung, «Яндекс» и Сбер возглавили список любимых брендов россиян по итогам опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. В топ-5 также попали маркетплейс Ozon и производитель спортивной одежды Adidas. В первую десятку включены Nike, Xiaomi, Apple, Sony и Wildberries.

«Камаз» представил членам совета директоров новые модели марки «Москвич» — М70 и М90.

Аренда самых дорогих в РФ апартаментов на Новый год достигла 250 тыс. рублей в сутки. Они находятся на 53 этаже башни «Империя» в Москва-Сити.

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с певицы Ларисы Долиной, так как Лурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам.

«Яндекс» разработал ИИ-помощника, который пишет код для исправления уязвимостей.

Национальный мессенджер MAX запустил новый режим «Семейная защита» — набор специальных настроек в профиле, предназначенных для защиты близких от мошенников, спама и нежелательного контента.

Авторы оригинального контента видео и нативных форматов в социальной сети ВКонтакте увеличили свой заработок в 2025 году в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом — до 2,23 млрд рублей.

Водителей обяжут соблюдать требования электронных знаков и дистанцию между грузовиками. Электронные указатели будут иметь приоритет перед стационарными знаками.

Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает родителей и опекунов детей-инвалидов от административного наказания в виде обязательных работ.

Правительство РФ предложило добавить Камчатский край, Мурманскую и Смоленскую области, а также ХМАО в пилот по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы. Девятиклассники смогут сдавать два ОГЭ вместо четырех при поступлении в учреждения среднего профессионального образования (СПО).

За январь-сентябрь 2025 года оборот всего российского рынка молочной продукции достиг 1,82 трлн рублей в денежном выражении — это на 19,4% больше, чем год назад.