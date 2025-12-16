ФНС: что делать, если в середине года превысили лимит по АУСН

Бизнес, который утратил право на применение автоУСН, может перейти на УСН или ЕСХН.

Налоговики ответили, на какой режим можно перейти, если ООО с 2026 года перейдет на АУСН, но в середине превысит порог 60 в млн рублей.

Организации и ИП, утратившие право на применение автоУСН, вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН или ЕСХН с даты утраты права, ответили представители службы в чате ФНС.

В таком случае нужно уведомить ФНС через личный кабинет налогоплательщика о переходе на УСН или ЕСХН.