👌 Как правильно оценить налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пример расчета
Налоговый консультант Вера Андрейкина на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала, как бизнесу рассчитать изменение налоговой нагрузки в 2026 году.
Прежде всего нужно понять, что влияет на высокую нагрузку. Это могут быть: изменения в законодательстве, национальная структура бизнеса, неоптимальная система налогообложения, неиспользование льгот, отсутствие налогового планирования и вычетов.
Допустим, у компании:
выручка без НДС, облагаемая 22% — 65 000 000 руб.;
выручка без НДС, облагаемая 10% —
0 руб.
сумма входного НДС — 10 500 000 руб.
сумма покупок у поставщиков на УСН
с доходами от 20 до 60 млн руб. в год — 3 000 000 руб.
Пример расчета изменения налоговой нагрузки по НДС:
Показатель
2026 год
2025 год
НДС с выручки по ставке 22% (20% в 2025 году)
14 065 574
= 65 000 000 × 1,2 × 22 / 122
13 000 000
= 65 000 000 × 20%
НДС с выручки по ставке 10%
0
0
Вычеты от поставщиков
10 500 000
10 500 000
Вычеты от поставщиков на УСН при ставке НДС 5%
150 000
= 3 000 000 × 5%
0
НДС к уплате в бюджет
3 415 574
= 14 065 574 - 10 500 000 - 150 000
2 500 000
= 13 000 000 - 10 500 000
Увеличение налоговой нагрузки
+ 915 574 руб.
Начать дискуссию