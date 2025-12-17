8056 ОК МП моб
👌 Как правильно оценить налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пример расчета

С 2026 года налоговая нагрузка для плательщиков НДС вырастет вместе со ставкой. Узнайте, какие показатели нужно учесть в расчетах, чтобы перестроить свою работу.
Вера Андрейкина на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

Налоговый консультант Вера Андрейкина на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала, как бизнесу рассчитать изменение налоговой нагрузки в 2026 году.

Прежде всего нужно понять, что влияет на высокую нагрузку. Это могут быть: изменения в законодательстве, национальная структура бизнеса, неоптимальная система налогообложения, неиспользование льгот, отсутствие налогового планирования и вычетов.

Допустим, у компании:

  • выручка без НДС, облагаемая 22% — 65 000 000 руб.;

  • выручка без НДС, облагаемая 10% —

    0 руб.

  • сумма входного НДС — 10 500 000 руб.

  • сумма покупок у поставщиков на УСН

    с доходами от 20 до 60 млн руб. в год — 3 000 000 руб.

Пример расчета изменения налоговой нагрузки по НДС:

Показатель

2026 год

2025 год

НДС с выручки по ставке 22% (20% в 2025 году)

14 065 574

= 65 000 000 × 1,2 × 22 / 122

13 000 000

= 65 000 000 × 20%

НДС с выручки по ставке 10%

0

0

Вычеты от поставщиков

10 500 000

10 500 000

Вычеты от поставщиков на УСН при ставке НДС 5%

150 000

= 3 000 000 × 5%

0

НДС к уплате в бюджет

3 415 574

= 14 065 574 - 10 500 000 - 150 000

2 500 000

= 13 000 000 - 10 500 000

Увеличение налоговой нагрузки

+ 915 574 руб.

