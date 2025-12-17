👌 Как правильно оценить налоговую нагрузку по НДС в 2026 году: пример расчета

С 2026 года налоговая нагрузка для плательщиков НДС вырастет вместе со ставкой. Узнайте, какие показатели нужно учесть в расчетах, чтобы перестроить свою работу.

Налоговый консультант Вера Андрейкина на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала, как бизнесу рассчитать изменение налоговой нагрузки в 2026 году.

Прежде всего нужно понять, что влияет на высокую нагрузку. Это могут быть: изменения в законодательстве, национальная структура бизнеса, неоптимальная система налогообложения, неиспользование льгот, отсутствие налогового планирования и вычетов.

Допустим, у компании:

выручка без НДС, облагаемая 22% — 65 000 000 руб.;

выручка без НДС, облагаемая 10% — 0 руб.

сумма входного НДС — 10 500 000 руб.

сумма покупок у поставщиков на УСН с доходами от 20 до 60 млн руб. в год — 3 000 000 руб.

Пример расчета изменения налоговой нагрузки по НДС: