Благодаря индикаторам риска в 2025 году выплатили более 383 млн рублей долгов по зарплате

Рискориентированный подход показывает нарушения и помогает оперативно реагировать на них.

Роструд рассказал, как защищает трудовые права работников с помощью индикаторов риска.

«За 10 месяцев 2025 года срабатывание индикаторов риска позволило инспекторам труда защитить трудовые права 11,5 тыс. работников», — говорится в сообщении ведомства.

Рискориентированный подход позволяет находить нарушения проактивно и оперативно реагировать на них.

Так, в 2025 году выплачено более 383 млн рублей задержанной заработной платы.

Также Роструд провел спецоценку условий труда на 12 тыс. рабочих мест.

Ведомство добавило, что индикаторы риска – это эффективный инструмент, который помогает защищать права работников, минимизировать нагрузку на бизнес и направлять ресурсы туда, где риск нарушений максимально высок.