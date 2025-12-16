Заявление на отсрочку или рассрочку по налогам подают в особый налоговый орган

В трудной финансовой ситуации можно получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов.

Налоговые органы новых регионов рассказали, как получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов.

Если есть непогашенная в установленные сроки обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, можно оформить:

отсрочку – на срок до одного года с последующей единовременной уплатой всей суммы долга;

рассрочку – на срок до трех лет с возможностью поэтапного погашения долга в течение всего периода.

В налоговую нужно подать заявление (КНД 1150086) и пакет документов одним из способов:

через ЛК налогоплательщика;

по ТКС;

на бумаге.

Куда отправлять заявление:

если сумма отсрочки или рассрочки менее 50 млн руб. – в адрес МИУДОЛ в пределах федерального округа № 1 (г. Ярославль);

если больше 50 млн – в Межрегиональную инспекцию по управлению долгом (г. Москва).

«В случае превышения суммы 1 млрд руб. — в Межрегиональную инспекцию по управлению долгом по согласованию с ФНС», — уточнили налоговики.

В заявлении нужно указать основания для предоставления отсрочки (рассрочки), сумму и сроки уплаты.

Основаниями могут быть:

ущерб, нанесенный предпринимательской деятельности в результате стихийного бедствия или технологической катастрофы;

особенности сезонного производства и реализации продукции;

угроза банкротства в случае единовременной уплаты налогов и др.

Для получения отсрочки или рассрочки понадобится обеспечение – это может быть залог, поручительство или банковская гарантия.