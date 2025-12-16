Заявление на отсрочку или рассрочку по налогам подают в особый налоговый орган
Налоговые органы новых регионов рассказали, как получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов.
Если есть непогашенная в установленные сроки обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, можно оформить:
отсрочку – на срок до одного года с последующей единовременной уплатой всей суммы долга;
рассрочку – на срок до трех лет с возможностью поэтапного погашения долга в течение всего периода.
В налоговую нужно подать заявление (КНД 1150086) и пакет документов одним из способов:
через ЛК налогоплательщика;
по ТКС;
на бумаге.
Куда отправлять заявление:
если сумма отсрочки или рассрочки менее 50 млн руб. – в адрес МИУДОЛ в пределах федерального округа № 1 (г. Ярославль);
если больше 50 млн – в Межрегиональную инспекцию по управлению долгом (г. Москва).
«В случае превышения суммы 1 млрд руб. — в Межрегиональную инспекцию по управлению долгом по согласованию с ФНС», — уточнили налоговики.
В заявлении нужно указать основания для предоставления отсрочки (рассрочки), сумму и сроки уплаты.
Основаниями могут быть:
ущерб, нанесенный предпринимательской деятельности в результате стихийного бедствия или технологической катастрофы;
особенности сезонного производства и реализации продукции;
угроза банкротства в случае единовременной уплаты налогов и др.
Для получения отсрочки или рассрочки понадобится обеспечение – это может быть залог, поручительство или банковская гарантия.
