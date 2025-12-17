👔 В большинстве компаний работники могут вырасти до руководителя

Почти половина компаний дает возможность перейти в смежные подразделения, направления или на более сложные и ответственные позиции.

В 65% российских компаний у рабочих есть возможность вырасти до руководителя. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru, оно есть у «Клерка».

Такая динамика выглядит закономерной на фоне ситуации на рынке труда. С начала 2025 года на рабочие специальности приходится четверть всего объема вакансий в России – более 2,3 млн предложений о работе.

Также работодатели предлагают варианты горизонтального продвижения. 47% компаний дают возможность получить дополнительные квалификации и сертификаты. Столько же работодателей предлагают переход в смежные подразделения или направления.

А 44% организаций готовы перевести рабочих на более технологически сложные или ответственные позиции.

Для стимулирования карьерного роста компании используют разные системы мотивации.

«38% работодателей совмещают материальные и нематериальные поощрения – это могут быть премии, расширение зоны ответственности, дополнительные выходные. 34% делают ставку преимущественно на материальные стимулы, включая повышение зарплаты и бонусы за результаты. А 17% применяют нематериальные форматы поддержки, такие как публичное признание, выражение благодарности или предоставление возможностей проявить инициативу», — рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Кроме того, компании поддерживают карьерный рост «синих воротничков». Им предоставляют доступ к различным формам обучения и повышения квалификации:

в 65% компаний – это внешние курсы и программы;

у 62% — наставничество и обучение у более опытных коллег;

у 50% — внутренние тренинги и семинары;

у 48% — онлайн-обучение.

Опрос проводился среди 137 российских работодателей.