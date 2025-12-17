👔 В большинстве компаний работники могут вырасти до руководителя
В 65% российских компаний у рабочих есть возможность вырасти до руководителя. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru, оно есть у «Клерка».
Такая динамика выглядит закономерной на фоне ситуации на рынке труда. С начала 2025 года на рабочие специальности приходится четверть всего объема вакансий в России – более 2,3 млн предложений о работе.
Также работодатели предлагают варианты горизонтального продвижения. 47% компаний дают возможность получить дополнительные квалификации и сертификаты. Столько же работодателей предлагают переход в смежные подразделения или направления.
А 44% организаций готовы перевести рабочих на более технологически сложные или ответственные позиции.
Для стимулирования карьерного роста компании используют разные системы мотивации.
«38% работодателей совмещают материальные и нематериальные поощрения – это могут быть премии, расширение зоны ответственности, дополнительные выходные. 34% делают ставку преимущественно на материальные стимулы, включая повышение зарплаты и бонусы за результаты.
А 17% применяют нематериальные форматы поддержки, такие как публичное признание, выражение благодарности или предоставление возможностей проявить инициативу», — рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Кроме того, компании поддерживают карьерный рост «синих воротничков». Им предоставляют доступ к различным формам обучения и повышения квалификации:
в 65% компаний – это внешние курсы и программы;
у 62% — наставничество и обучение у более опытных коллег;
у 50% — внутренние тренинги и семинары;
у 48% — онлайн-обучение.
Опрос проводился среди 137 российских работодателей.
