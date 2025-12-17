В России могут создать калькулятор расчета утильсбора

Чтобы было меньше ошибок в самостоятельных расчетах утилизационного сбора, на сайте таможни предлагают запустить автоматический калькулятор.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил руководителю аппарата Правительства Дмитрию Григоренко создать официальный онлайн-калькулятор для расчета утилизационного сбора.

«Для расчета ипотечных платежей, услуг нотариуса, налогового вычета действуют специальные калькуляторы. Почему бы для оплаты утилизационного сбора не внедрить такой сервис на основе того же ИИ», — пишет Нилов в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что в самостоятельных расчетах можно легко допустить ошибки из-за непонятных формул, а это может привести к доначислениям.

Кроме того, онлайн-калькулятор снизит градус социальной напряженности и уровень нагрузки на сотрудников таможни и налоговых органов.

