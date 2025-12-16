💰 Счетная палата впервые назвала размер экономического эффекта от себя

Госаудиторы добились за 2024 год возврата в бюджет почти 150 млрд рублей.

Счетная палата подвела итоги работы Совета КСО (контрольно-счетных органов) за 2024 год. Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук отметил эффективное взаимодействие членов Совета и обозначил три стратегические задачи на ближайшие годы. Об этом сказано в пресс-релизе, есть в распоряжении «Клерка».

В 2024 году экономический эффект Счетной палаты составил 148,9 млрд рублей, из которых 95,9 млрд — возвраты средств в бюджеты всех уровней. Показатель эффективности (впервые введен в 2024 году) отражает реальные результаты, выраженные:

в объеме средств и имущества, возвращенных в казну;

дополнительных доходах в бюджеты всех уровней;

сокращении неэффективных расходов.

В 2025 году значимым событием в работе Счетной палаты стал впервые проведенный рейтинг контрольно-счетных органов. В его основы легли три показателя: качество аудита, востребованность результатов и результативность деятельности.

Развитие цифровизации ведомства позволяет применять риск-ориентированный подход, который основан на оцифровке ключевых рисков в бюджетной сфере. Также ведомство начало на практике внедрять искусственный интеллект.

В 2026 году введут в эксплуатацию государственную информационную систему цифрового аудита, которая позволит контрольно-счетным органам через свои личные кабинеты получить доступ к цифровым технологиям для анализа данных и использования отдельных подходов в области государственного аудита.