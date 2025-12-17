С 1 января 2026 в Красноярском будет доступна АУСН

На спецрежиме налоговики через ЛК уведомят о налогах и убытках.

С 1 января 2026 года на территории Красноярского края вводится новый спецрежим автоУСН, сообщает местное УФНС.

Как перейти на АУСН:

уведомить налоговую о переходе не позднее 31 декабря предшествующего года (для перехода с 1 января 2026 уведомление необходимо подать до 12 января 2026 );

с УСН и НПД — можно перейти на автоУСН с 1 числа любого месяца , подав уведомление до конца предыдущего месяца;

новые организации и ИП могут сразу применять АУСН, подав уведомление в течение 30 дней после регистрации.

Уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченные банки-партнеры.

Ограничения для применения АУСН:

доходы – не более 60 млн рублей;

средняя численность работников – не более 5 человек;

балансовая стоимость основных средств – не более 150 млн рублей.

Налоговики через личный кабинет уведомят налогоплательщика не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом:

о налоговой базе;

сумме убытка;

сумме исчисленного налога;

сумме налога, подлежащего уплате по итогам налогового периода;

реквизитах для уплаты налога.

Заплатить налог на АУСН нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.

