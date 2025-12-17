С 1 января 2026 в Красноярском будет доступна АУСН
С 1 января 2026 года на территории Красноярского края вводится новый спецрежим автоУСН, сообщает местное УФНС.
Как перейти на АУСН:
уведомить налоговую о переходе не позднее 31 декабря предшествующего года (для перехода с 1 января 2026 уведомление необходимо подать до 12 января 2026);
с УСН и НПД — можно перейти на автоУСН с 1 числа любого месяца, подав уведомление до конца предыдущего месяца;
новые организации и ИП могут сразу применять АУСН, подав уведомление в течение 30 дней после регистрации.
Уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченные банки-партнеры.
Ограничения для применения АУСН:
доходы – не более 60 млн рублей;
средняя численность работников – не более 5 человек;
балансовая стоимость основных средств – не более 150 млн рублей.
Налоговики через личный кабинет уведомят налогоплательщика не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом:
о налоговой базе;
сумме убытка;
сумме исчисленного налога;
сумме налога, подлежащего уплате по итогам налогового периода;
реквизитах для уплаты налога.
Заплатить налог на АУСН нужно не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
