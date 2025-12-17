👀 В Трудовом кодексе может появиться понятие платформенного работника

Он не вправе тратить на работу в сети больше 40 часов в неделю. Также профсоюзы хотят включить в ТК РФ маркетплейсы, цифровые площадки и исполнителей.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила законопроект с поправками в ТК, по которому новые правила появятся для цифровых платформ и исполнителей заказов.

Отношения будет можно считать трудовыми, если совпали как минимум два признака из этих:

платформа устанавливает обязательные правила работы;

распределяет задания;

контролирует их выполнение и пользовательские отзывы;

ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий;

влияет на доход исполнителя либо ограничивает его право работать с клиентами вне платформы.

Изменения могут затронуть около 9,5 млн человек, пишут «Ведомости».

Согласно проекту, в ТК появится понятие платформенного работника — это физлицо, которое выполняет работу по запросу пользователей через информационную систему, которой управляет оператор. Работодатель в этой схеме и есть оператор платформы, если он с помощью алгоритмов контролирует организацию работы и ее выполнение, а также определяет размер вознаграждения и условия выполнения задач.

Кроме того, работодатель должен вести точный учет рабочего времени и периоды, когда работник был подключен к платформе, но задачи не выполнял по независящим от него причинам.

Рабочая неделя таких сотрудников должна быть не больше 40 часов. Если будут переработки, работодатель должен прекратить доступ к заданиям.

Подобные правила с 1 сентября 2023 года уже применяют к таксистам, которые при стандартной пятидневке могут находиться за рулем не больше 8 часов в сутки или 40 часов в неделю.