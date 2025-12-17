Верховный суд готовит обзор по оспариванию сделок с недвижимостью

После громкого дела 2025 со «схемой Долиной» ВС РФ соберет дела о сделках с недвижимостью.

Глава Верховного суда Игорь Краснов поручил коллегиям ВС подготовить обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью.

«В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», — сказано в телеграм-канале суда.

16 декабря 2025 года ВС решил вернуть покупателю право собственности на квартиру Ларисы Долиной. Певица имеет право проживать в квартире во время повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.

В августе 2024 года Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье, получила 112 млн рублей, а затем заявила, что находилась под влиянием мошенников. Через год суд вернул квартиру Долиной из-за того, что при заключении сделки ее действия признали неосознанными. Покупательница не согласилась с решением и оспорила его в вышестоящей инстанции.