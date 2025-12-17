👌 Если превысили лимит на АУСН – можно при переходе на УСН поменять объект налогообложения

При утрате права на автоУСН можно перейти на УСН и выбрать иной объект.

В чате ФНС спросили – можно ли поменять объект «Доходы» при АУСН на объект «Доходы минус расходы» на УСН, если в течение года превысили лимит в 60 млн рублей.

«Можно», — ответили налоговики.

Компании и ИП, утратившие право на АУСН, могут уведомить налоговую о переходе на УСН с даты утраты права. Налогоплательщик должен сразу уведомить об этом налоговую через личный кабинет или не позднее 30 дней со дня получения уведомления налогового органа об утрате права на применение автоУСН (ч. 5-9 ст. 4, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

