📅 ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН
Налоговики уточнили порядок отправки годовой УСН-декларации при отказе от упрощенки для перехода на АУСН.
Переход на АУСН требует подачи уведомления именно об отказе от УСН, а не уведомления о прекращении деятельности.
Налоговую декларацию по УСН при переходе на автоУСН представляют в соответствии п. 1 ст. 346.23 НК, уточнили налоговики. Сроки такие:
для организаций – не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для ИП – не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
То есть сдают в общий срок по общей норме НК для упрощенцев.
