📅 ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

При переходе с УСН на автоУСН декларацию по упрощенке юрлица подают не позднее 25 марта, а ИП – до 25 апреля следующего года.

Налоговики уточнили порядок отправки годовой УСН-декларации при отказе от упрощенки для перехода на АУСН.

Переход на АУСН требует подачи уведомления именно об отказе от УСН, а не уведомления о прекращении деятельности.

Налоговую декларацию по УСН при переходе на автоУСН представляют в соответствии п. 1 ст. 346.23 НК, уточнили налоговики. Сроки такие:

для организаций – не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

для ИП – не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

То есть сдают в общий срок по общей норме НК для упрощенцев.

Научим работать с компаниями на ОСНО и УСН, рассчитывать и уплачивать налоги, составлять бухгалтерскую и финансовую отчетность, вести управленческий и кадровый учет для организаций и ИП на самом большом курсе профпереподготовки «Клерка» — «Профессия Главный бухгалтер».

Смотреть программу

В программе более 512 ак. часов обучения, практика на онлайн-тренажерах и симуляторе главбуха в 1С.