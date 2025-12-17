Межбанковский курс доллара взлетел до 80 рублей

17 декабря 2025 года курс доллара стал расти на 1,46%, а евро — на 0,47%.

Впервые с 12 декабря 2025 года курс доллара на межбанковском рынке превысил 80 рублей.

По данным на 12:20 мск, доллар торговался за 80,19 рублей, курс евро вырос на 0,47%, до 93,3 рублей. Об этом сказано на сайте «Финам».

Межбанковский курс доллара 17 декабря 2025 года. Источник.

Центробанк установил официальный курс доллара на 17 декабря 2025 года 79,4 рубля, а евро — 93,8.

