СФР: в какие сроки придет ежемесячное пособие по уходу за ребенком + пример

Первая выплата пособия по уходу за ребенком придет в течение 10 дней со дня отправки работодателем необходимых сведений.

В какие сроки перечисляют ежемесячное пособие по уходу за ребенком, рассказал СФР в памятке по вопросам назначения и выплаты пособий (есть у «Клерка»).

Первичная выплата будет в течение 10 рабочих дней со дня представления работодателем необходимых сведений, пояснил фонд.

Следующие выплаты за каждый месяц будут приходить не позднее 8 числа следующего месяца. Платить будут до момента достижения ребенком возраста 1,5 лет, пока право на выплату не прекратится.

Если день выплаты совпадает с праздничным или выходным днем, выплата придет в предыдущий рабочий день.

Пример от СФР

Отпуск по уходу за ребенком предоставлен с 01.12.2025, сведения для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком поступили от работодателя 02.12.2025.

Пособие назначено 05.12.2025, но с 1 декабря. Выплата за декабрь произведена 05.12.2025, а следующая выплата за январь 2026 года придет не позднее 6 февраля 2026 – так как 08.02.2026 приходится на выходной день.