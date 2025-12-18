ФАС: повышение НДС — не повод поднимать цены на продукты питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что ставка НДС для социально значимых продуктов питания по-прежнему будет составлять 10%. Это значит, что общий рост налоговой нагрузки не является основанием взвинчивать цены.
Письмо с такой позицией ФАС разослала в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети. Об этом сказано на сайте ведомства.
Также ФАС предупредила бизнес об обязанности неукоснительно соблюдать требования антимонопольного закона в торговле. Если будут нарушения, служба немедленно примет меры реагирования.
