ФАС: повышение НДС — не повод поднимать цены на продукты питания

С 2026 года общая ставка НДС вырастет до 22%, однако это не коснется социально значимых продуктов питания. Поэтому продавцов предупредили, чтобы они не думали поднимать цены.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что ставка НДС для социально значимых продуктов питания по-прежнему будет составлять 10%. Это значит, что общий рост налоговой нагрузки не является основанием взвинчивать цены.

Письмо с такой позицией ФАС разослала в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети. Об этом сказано на сайте ведомства.

Также ФАС предупредила бизнес об обязанности неукоснительно соблюдать требования антимонопольного закона в торговле. Если будут нарушения, служба немедленно примет меры реагирования.

