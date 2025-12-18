🏡 Если у дома в СНТ нет адреса в государственном адресном реестре – могут отказать в регистрации. И не только

Чтобы присвоить объекту адрес, нужно обратиться в орган местного самоуправления.

Налоговики рассказали об особенностях уплаты налогов членами садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Сотрудник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС по Хабаровскому краю Ксения Константинова разъяснила порядок отправки юрлицами уведомлений.

Так, уведомление по земельному налогу за 2025 год необходимо представить до 25 февраля 2026.

Также она напомнила, почему важно проверить наличие присвоенного адреса в государственном адресном реестре (ГАР), если в собственности есть объекты капитального строительства, расположенные в границах СНТ.

Если адреса в ГАР нет – могут отказать в регистрации по месту жительства, регистрации транспортных средств, выдаче лицензии для ИП и прочее.

За присвоением и размещением адреса в ГАР Константинова рекомендовала обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта.