❓ В каком году учитывать выручку за 31 декабря 2025: ответ ФНС

На УСН датой получения доходов признается день поступления денег на счет или в кассу.

Выручка магазина за 31 декабря 2025 года, проходящая по эквайрингу, поступает на расчетный счет после наступления 2026 года.

В каком году тогда учитывать эту выручку для УСН – в 2025-м или 2026-м, спросили в чате ФНС.

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК, датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках (на счет цифрового рубля, в кассу), или оплаты другим способом (кассовый метод), ответили налоговики.

То есть это будет доход уже 2026 года.

Научим работать на спецрежимах в 2026 году — расскажем, как перейти на АУСН, рассчитывать НДС на УСН и составлять отчетность на онлайн-курсах в подписке Клерк.Премиум. Заручитесь поддержкой экспертов на год вперед и работайте без ошибок.

Участвуйте в новогоднем розыгрыше «Клерка»! Оформите подписку Клерк.Премиум — выигрывайте бонусные месяцы подписки и ценные призы.

Подробнее

Розыгрыш проходит с 16 по 24 декабря.