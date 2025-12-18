Минпромторг хочет запустить маркировку электронных сигарет в 2026 году
17 декабря 2025 года на портале проектов нормативных актов появился проект постановления об обязательной маркировке электронных сигарет с 1 апреля 2026 года.
«Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 г. обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (многоразового использования), используемых для потребления никотинсодержащей продукции», — сказано в пояснительной записке.
Минпромторг определил следующие этапы и сроки маркировки:
Этап маркировки
Срок
Подача заявлений о регистрации в информационной системе мониторинга
С 1 апреля 2026 года
Ввод в оборот устройств для потребления никотина без нанесения на них маркировки и передачи в систему мониторинга сведений о маркировке продукции
До 1 июня 2026
Введение обязательной маркировки (нанесения) средствами идентификации устройств для потребления никотина
С 1 июня 2026 года
Недавно мы писали, что Госдума запретила продавать на остановках вейпы и сигареты.
Начать дискуссию