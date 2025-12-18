Минпромторг хочет запустить маркировку электронных сигарет в 2026 году

Участники оборота электронных сигарет будут должны с 1 апреля 2026 регистрироваться в системе мониторинга.

17 декабря 2025 года на портале проектов нормативных актов появился проект постановления об обязательной маркировке электронных сигарет с 1 апреля 2026 года.

«Проект постановления предусматривает введение с 1 апреля 2026 г. обязательной маркировки сигарет электронных и аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств (многоразового использования), используемых для потребления никотинсодержащей продукции», — сказано в пояснительной записке.

Минпромторг определил следующие этапы и сроки маркировки:

Этап маркировки Срок Подача заявлений о регистрации в информационной системе мониторинга С 1 апреля 2026 года Ввод в оборот устройств для потребления никотина без нанесения на них маркировки и передачи в систему мониторинга сведений о маркировке продукции До 1 июня 2026 Введение обязательной маркировки (нанесения) средствами идентификации устройств для потребления никотина С 1 июня 2026 года

