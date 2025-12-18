ФНС: перейти с ПСН на АУСН и назад на ПСН – можно

Если позволяет лимит по доходу и слетели с автоУСН из-за численности сотрудников – можно перейти на патент.

Ситуация: ИП в 2025 году превысил 20 млн, с 1 января 2026 переходит на АУСН. Но потом слетает с него из-за численности сотрудников. При этом оборот составляет 2 млн. Сможет ли он вернуться на ПСН, спросили в чате ФНС.

Лимиты считаются по УСН + ПСН, а если уходишь с АУСН работает ли это правило — уточняет ИП.

«Да, Вы вправе перейти на ПСН после утраты права на автоУСН», — ответили налоговики.

При этом заявление на получение патента нужно отправить в налоговую не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН – п. 2 ст. 346.45 НК.