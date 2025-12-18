Глава РСПП ждет снижения ключевой ставки до 15,5%

Из-за того, что инфляция с сентября 2025 года снижается более быстрыми темпами, ключевую ставку можно снижать более заметно.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что 19 декабря 2025 года Центробанк существенно снизит ключевую ставку — до 15,5% годовых. Сейчас она 16,5%.

«Мы ждем, честно говоря, снижение ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый 1 процент ждем. Почему? Потому что инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре», — сказал Шохин.

Также он добавил, что сейчас ключевая ставка на уровне 16,5% — «это многовато», поэтому даже снижение на 1% будет очень скромным шагом к низкой инфляции. РСПП считает, что можно снижать и более серьезно.

По данным опроса РСПП, 40% компаний отметили, что у них есть проблемы из-за неплатежей контрагентов. Это самый высокий показатель с 2021 года.