🕺 30% россиян относятся к корпоративам без энтузиазма

28% работников ждут корпоративы, а не любят эти мероприятия 8%.

Более 30% россиян относятся к корпоративам положительно, но без особого энтузиазма. Такие результаты получили холдинг «Ромир» и ретейлер Fix Price.

Этот ответ чаще других выбирали респонденты от 35 до 44 лет (35%), говорится в исследовании.

Еще 28% респондентов любят и ждут корпоративы. Женщины чаще, чем мужчины: 35% против 17%.

Нейтрально относятся к корпоративу 16%: готовы пойти на мероприятие, если потребуется.

12% заявили, что никогда не посещают новогодние рабочие мероприятия. Этот вариант особенно популярен среди молодежи от 18 до 24 лет (23%).

8% россиян откровенно не любят корпоративы, а 4% предпочитают заглянуть ненадолго и быстро уйти.

Для 45% опрошенных корпоратив – это возможность отдохнуть и повеселиться. Женщины выбирали этот вариант ответа чаще мужчин (52% против 35%). 31% участников опроса считают корпоратив способом укрепить отношения в коллективе в неформальной обстановке.

20% воспринимают корпоратив как возможность почувствовать себя частью компании, 18% считают его формальным мероприятием, которое необходимо посетить, а 13% — способом завести полезные знакомства.

На подготовку к корпоративу (наряд, посещение салона) россияне тратят:

от 3 до 7 тыс. рублей — 26%;

уложиться в минимум — 24% ;

до 3 тыс. рублей – 23%;

от 7 до 15 тыс. рублей – 8%;

более 15 тыс. рублей — 3%.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян от 18 до 64 лет.