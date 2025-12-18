8063 Премиум 4 мобил Х
Шохин: налоги повысили из-за крепкого рубля

Экспорт уменьшается из-за санкций и курса рубля, уменьшилась налоговая база бюджета, поэтому приходится повышать налоги.

Российские экспортеры обеспокоены укреплением рубля. В сочетании с другими факторами это создает проблемы для бизнеса, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, компании ставят вопрос даже не о ключевой ставке, а о курсе рубля.

«Многие экспортеры справедливо считают, что как же так, год назад нам говорили, что курс будет 95-100, мы рассчитывали на эти объемы экспорта при такой ставке. Экспорт уменьшается и по другой причине, санкции те же, сужение рынков. И плюс курс меньше 80.

Это ведь к чему приводит? Если у вас доходы от экспорта уменьшились на 20% только за счет укрепления рубля, уменьшилась и налоговая база бюджета. А если она уменьшилась, надо искать альтернативы. А где альтернативы? Повышение налогов, НДС того же, и так далее», — заявил Шохин.

Он предлагает найти решение, которое позволит комплексно преодолеть сложившиеся ограничения для развития компаний.

Сейчас наблюдается своеобразный «бермудский треугольник» из-за высокой ключевой ставки, курса и затихающего бюджетного импульса, пояснил Шохин.

Поэтому нужно искать какой-то баланс, чтобы в этом треугольнике не пропадал аппетит к деловой активности.

Автор

DataDoc
