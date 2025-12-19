💳 Не больше 20 банковских карт на человека — такой лимит хочет установить Госдума

Чтобы снизить число дропперов, депутаты собираются ограничить число карт, которые банки смогут выдавать физлицам.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что депутаты сейчас работают над законопроектом, который ограничит количество банковских карт на руках у россиян.

«По крайней мере, сейчас остановились на 20 картах на одного человека», — сказал Аксаков.

Также он добавил, что законопроект находится на стадии обсуждения, его можно было бы принять до конца 2025 года.

Представители кредитных организаций назвали подобные ограничения нецелесообразными. Ведь количество карт не решит проблему с дропперами и мошенниками.

В августе 2025 года в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко предлагали оставить не больше 10 карт на человека.