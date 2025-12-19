За расходы на ветеринарные услуги предложили давать налоговый вычет
18 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета на ветеринарные услуги.
Вычет смогут получить владельцы домашних животных, которые зарегистрированы в порядке, установленном субъектами РФ.
«Включение ветеринарных услуг в перечень расходов, по которым предоставляется налоговый вычет, позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулировать регулярные обращения в клинику», — сказано в пояснительной записке.
Также предоставление вычета приведет к своевременному лечению домашних животных и профилактике заболеваний.
Сейчас только 40% владельцев приводят питомцев к ветеринару не реже одного раза в год. Каждый пятый — 2-3 раза в год, а 27% обращаются к специалистам реже раза в год. На плановые осмотры домашних животных приводят только 29% хозяев, 44% делают прививки каждый год.
В 2024 году расходы на ветеринарные услуги выросли на 16,4%.
Из-за подорожания медикаментов владельцы питомцев стремятся экономить на профилактике и обращаться к врачам в случае серьезных болезней.
Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Комментарии10
вот это отлично будет, а то сводить собаку в ветеринарку, как самому полечиться - прием терапевта 1500, ценник на узкого специалиста от 2х начинается. год назад чистка зубов обошлась в 5 тысяч, и это я самое дешевое место нашла
Это как с СЗ будет. Народ живность свою через вычеты высветит, а потом нагибать начнут. Но это ж будет потом.
А у кого НДФЛ нет (ИП, например), а животные есть, опять в пролёте? Дискриминация однако