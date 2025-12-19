8067 ок БСН Мобил
Социальный вычет

За расходы на ветеринарные услуги предложили давать налоговый вычет

Чтобы владельцы питомцев могли не экономить на их здоровье, депутаты предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ за лечение у ветеринаров домашних животных.

18 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета на ветеринарные услуги.

Вычет смогут получить владельцы домашних животных, которые зарегистрированы в порядке, установленном субъектами РФ.

«Включение ветеринарных услуг в перечень расходов, по которым предоставляется налоговый вычет, позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулировать регулярные обращения в клинику», — сказано в пояснительной записке.

Также предоставление вычета приведет к своевременному лечению домашних животных и профилактике заболеваний.

Сейчас только 40% владельцев приводят питомцев к ветеринару не реже одного раза в год. Каждый пятый — 2-3 раза в год, а 27% обращаются к специалистам реже раза в год. На плановые осмотры домашних животных приводят только 29% хозяев, 44% делают прививки каждый год.

В 2024 году расходы на ветеринарные услуги выросли на 16,4%.

Из-за подорожания медикаментов владельцы питомцев стремятся экономить на профилактике и обращаться к врачам в случае серьезных болезней.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Автор

Клеверенс

Комментарии

10
  • Вера Ревина

    вот это отлично будет, а то сводить собаку в ветеринарку, как самому полечиться - прием терапевта 1500, ценник на узкого специалиста от 2х начинается. год назад чистка зубов обошлась в 5 тысяч, и это я самое дешевое место нашла

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Это как с СЗ будет. Народ живность свою через вычеты высветит, а потом нагибать начнут. Но это ж будет потом.

    Это как с СЗ будет. Народ живность свою через вычеты высветит, а потом нагибать начнут. Но это ж будет потом.

  • Ирина

    А у кого НДФЛ нет (ИП, например), а животные есть, опять в пролёте? Дискриминация однако

    А у кого НДФЛ нет (ИП, например), а животные есть, опять в пролёте? Дискриминация однако

