За расходы на ветеринарные услуги предложили давать налоговый вычет

Чтобы владельцы питомцев могли не экономить на их здоровье, депутаты предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ за лечение у ветеринаров домашних животных.

18 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета на ветеринарные услуги.

Вычет смогут получить владельцы домашних животных, которые зарегистрированы в порядке, установленном субъектами РФ.

«Включение ветеринарных услуг в перечень расходов, по которым предоставляется налоговый вычет, позволит снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулировать регулярные обращения в клинику», — сказано в пояснительной записке.

Также предоставление вычета приведет к своевременному лечению домашних животных и профилактике заболеваний.

Сейчас только 40% владельцев приводят питомцев к ветеринару не реже одного раза в год. Каждый пятый — 2-3 раза в год, а 27% обращаются к специалистам реже раза в год. На плановые осмотры домашних животных приводят только 29% хозяев, 44% делают прививки каждый год.

В 2024 году расходы на ветеринарные услуги выросли на 16,4%.

Из-за подорожания медикаментов владельцы питомцев стремятся экономить на профилактике и обращаться к врачам в случае серьезных болезней.

Если проект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.