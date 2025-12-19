🙌 Число переработок упало на 13%

Больше 50 часов в неделю работали 405 тысяч мужчин и 141 тысяча женщин.

В третьем квартале 2025 года число сотрудников, которые остаются на переработки, сократилось примерно на 13%. Если в том же периоде 2024 года перерабатывали 2,8 млн человек, то сейчас больше 41 часа в неделю работали 2,48 млн.

Мужчины чаще женщин соглашаются на переработки: работали от 41 до 50 часов 1,2 млн мужчин и 645 тыс. женщин. Больше 50 часов в неделю трудились 405 тыс. мужчин и 141 тыс. женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.

Согласно ТК, продолжительность рабочего дня не должна превышать 40 часов в неделю. Однако лимиты хотят пересмотреть.

Недавно мы писали, что до апреля 2026 года власти увеличат годовую норму сверхурочных работ — с 120 до 240 часов в год.

Узнайте, как в 2026 году вести кадровый учет, — смотрите запись практической консультации с Еленой Пономаревой.