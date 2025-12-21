Налоговики рассказали волонтерам про грубые ошибки и налоговые риски

В рамках волонтерской деятельности есть финансовые и юридические риски, поэтому ее важно вести прозрачно и безопасно.

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Крыму Дмитрий Панин отметил, что не доход волонтера:

деньги и товары, которые они передают военнослужащим, их семьям, госпиталям;

крупные поступления на банковский счет.

Однако налоговые риски возникают, когда невозможно доказать целевое использование средств, предупредил чиновник. Без документов налоговая инспекция может расценить их как личный доход или выручку организации.

Грубые ошибки:

смешивание личных средств и пожертвований на одном счете ;

передача помощи без актов ;

закупка у серых поставщиков без актов или товарных накладных;

неправильный расчет НДС у юрлиц при безвозмездной передаче.

Все это может привести к блокировке счетов и различного рода проверкам, предупредил Дмитрий Панин.

Прозрачный и безопасный путь ведения волонтерской деятельности – оформление официальной общественной организации — НКО или фонда.

Специалист посоветовал волонтерам максимально обезопасить свою деятельность.