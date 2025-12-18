Ozon Банк запустил поддержку АУСН на платформе АК — проект сделали за 3 месяца
Ozon Банк сообщил, что успешно реализовал проект по запуску автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на платформе компании АК. Получение статуса уполномоченного банка позволит банку подключать предпринимателей к режиму АУСН и закрывать растущий спрос на фоне изменений налоговой реформы.
По данным релиза, АК выступила поставщиком ПО, а также обеспечила методологическую и технологическую поддержку. В результате внедрение заняло три месяца.
Генеральный директор АК Александр Носков связывает интерес к АУСН с правилами 2026 года: лимит работы без НДС для предпринимателей на УСН сокращается до 20 млн рублей, а для АУСН лимит остается 60 млн. Поэтому многие планируют переход на АУСН с 1 января и, соответственно, ищут уполномоченный банк.
Что это значит для предпринимателей
Еще один крупный банк усиливает инфраструктуру под АУСН (то есть перейти будет проще тем, кто и так живет в экосистеме Ozon).
Фокус на «едином окне»: ранее на платформе АК банк запускал и масштабировал продукт «Бесплатная бухгалтерия», где можно вести налоговый учет, платить налоги и сдавать декларации, даже если счета в разных банках и продажи идут на разных маркетплейсах.
Конкуренция за клиентов АУСН будет только расти: бизнес массово выбирает режимы, где меньше ручного учета и сюрпризов по НДС (Налоговая реформа умеет мотивировать лучше любого фитнес-браслета).
Контекст: кто такие АК и Ozon Банк
АК — совместное предприятие с 1С. Компания развивает банковскую платформу для быстрого запуска АУСН, автоматической бухгалтерии для УСН и аутсорсинга учета под брендом банка. Среди клиентов и партнеров упоминаются Модульбанк, Альфа-Банк, ПСБ, РСХБ, Газпромбанк, «МТС для бизнеса» и другие.
Ozon Банк — российский банк с универсальной лицензией ЦБ, развивает финансовые сервисы для физлиц и бизнеса (карты, счета и вклады, РКО, эквайринг, онлайн-бухгалтерия и др.). В релизе указано, что у банка более 38,6 млн активных клиентов.
Начать дискуссию