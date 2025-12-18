ФНС обязана компенсировать проценты по излишне взысканным налогам

ФНС списала 1,1 млн с ЕНС, хотя доначисления суды отменили. Суд округа подтвердил: это излишнее взыскание — инспекция должна заплатить 188 тыс. процентов (с даты списания до возврата) и 14 тыс. судебных расходов.

Арбитражный суд Центрального округа подтвердил право компании ООО «Беркана Сем» на компенсацию в размере 188 тыс. руб. процентов за неправомерное удержание налогов, а также 14 тыс. руб. судебных расходов.

ФНС по результатам камеральной проверки доначислила обществу:

налог в сумме 17 млн руб.,

пени 1,3 млн руб. ,

штраф 426 тыс. руб.

В дальнейшем эти решения были признаны судами недействительными. Несмотря на отмену судебных актов, инспекция списала деньги с положительного сальдо ЕНС компании на сумму 1,1 млн, что затем квалифицировали как излишнее взыскание.

После возврата спорных сумм компания обратилась за начислением процентов за период, в течение которого не могла распоряжаться собственными средствами. Инспекция отказала, сославшись на якобы законность своих действий. Однако суды всех трех инстанций обязали ФНС начислить проценты с момента излишнего взыскания до фактического возврата средств.