ФНС обязана компенсировать проценты по излишне взысканным налогам
Арбитражный суд Центрального округа подтвердил право компании ООО «Беркана Сем» на компенсацию в размере 188 тыс. руб. процентов за неправомерное удержание налогов, а также 14 тыс. руб. судебных расходов.
ФНС по результатам камеральной проверки доначислила обществу:
налог в сумме 17 млн руб.,
пени 1,3 млн руб. ,
штраф 426 тыс. руб.
В дальнейшем эти решения были признаны судами недействительными. Несмотря на отмену судебных актов, инспекция списала деньги с положительного сальдо ЕНС компании на сумму 1,1 млн, что затем квалифицировали как излишнее взыскание.
После возврата спорных сумм компания обратилась за начислением процентов за период, в течение которого не могла распоряжаться собственными средствами. Инспекция отказала, сославшись на якобы законность своих действий. Однако суды всех трех инстанций обязали ФНС начислить проценты с момента излишнего взыскания до фактического возврата средств.
