❗❗ Правительство одобрило повышение лимита сверхурочной работы и другие важные изменения 2026 в ТК РФ

Увеличение числа сверхурочных часов позволит привлечь к дополнительной работе более 750 тыс. человек.

Кабмин одобрил проект поправок в ТК, которым предлагается увеличить максимальный порог сверхурочной работы, которую сотрудник может выполнить за календарный год, в два раза: со 120 до 240 часов.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Правительстве.

Пакет поправок подготовили Минэкономразвития и Минтруд.

Одно из ключевых изменений: увеличение порога сверхурочной работы до 240 часов в год. Авторы отмечают, что это позволит привлечь более 750 тысяч человек к сверхурочной работе, а работники смогут увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере.

Кроме того, предлагается разрешить субъектам МСП увеличить общую численность работников, принятых по срочным трудовым договорам, — с 35 до 70 человек.

Также снимают ограничения на применение электронного документооборота к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда. Проведение инструктажей можно будет подтвердить на платформе «Работа России».

Об увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников тоже можно будет уведомлять с помощью ЭДО на платформе «Работа России».

Также авторы инициативы предлагают установить период, за который работник обязан уведомить работодателя об уходе на неполный рабочий день, – пять рабочих дней.

Предусмотрено и снятие полного запрета на отзыв из отпуска работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. Это можно будет сделать при отсутствии одного из работников по болезни для предотвращения аварии или ЧС на производстве.

