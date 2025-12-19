😕 Последний рабочий день года не будет сокращенным

31 декабря 2025 – нерабочий день, только потому что его перенесли.

30 декабря 2025 (вторник) будет обычным не сокращенным рабочим днем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В этом году 31 декабря у нас нерабочий день, только потому что Правительство в прошлом году его перенесло. 30 декабря будет обычным рабочим днем», — пояснил депутат.

Он добавил, что в 2024, 2025 и 2026 годах 31 декабря — выходной.

«Но в 2019-2020 годах в стране была "календарная вакханалия" и дни обычными, рабочими. Часть регионов пыталась их сделать нерабочими, часть занимала противоположную позицию», — напомнил Нилов.

Тема признания 31 декабря нерабочим днем два года подряд выходила на уровень Президента и на его прямую линию.

Нилов предлагает предусмотреть в ТК перенос выходного с 8 января на 31 декабря – чтобы окончательно установить эту дату нерабочим днем.

