Силуанов: «НДС где-то занижается». На 2026 год разработают план по обелению экономики

Глава Минфина Антон Силуанов отметил важность задачи обеления экономики как на федеральном, так и региональном уровнях.

«Хочу сказать, что на следующий год из таких оперативных задач мы на Правительстве сейчас приняли решение о плане мероприятий по обелению экономики. Нам всем нужно: на федеральном уровне и на региональном», — заявил Силуанов.

По его словам, доля теневой экономики составляет 10-12% ВВП. Теперь поставлена задача снизить этот показатель.

«Нам надо посмотреть, какие серые зоны, как мы занимаемся безналоговым ввозом товаров из других стран, в том числе из ЕАЭС. НДС где-то занижается, номенклатура товаров не соответствует тем документам, которые ввозятся», — пояснил министр.

Сейчас все эти товары, ввезенные в безналоговом режиме, оказываются на полках магазинов и маркетплейсов, подытожил он.