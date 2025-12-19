❌ При постановке на учет самозанятого снятие с УСН автоматически не происходит

Если отправили уведомление о прекращении упрощенки при регистрации НПД, отправлять его второй раз не нужно.

ИП перешел с УСН на НПД в течение года, при этом отправил уведомление по отказу от упрощенки через приложение «Мой налог».

Нужно ли отправлять уведомление об отказе от УСН, или режим снимается автоматически. И будут ли автоматически пересчитаны страховые взносы в приложении, спросил он в чате ФНС.

От уплаты страховых взносов, взносов на ОМС и НДС (с учетом положений ч. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ) ИП-самозанятые освобождены, ответили налоговики.

Если отправили уведомление о прекращении УСН и оно было принято налоговым органом, дополнительно направлять уведомление не нужно.

Автоматически при постановке на учет в качестве плательщика НПД с упрощенки не снимут.

При этом ИП на НПД не вправе применять иные специальные налоговые режимы (УСН, автоУСН, ПСН, ЕСХН), напомнили налоговики.

