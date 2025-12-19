8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
В России продлили ограничения на оплату долей в иностранных компаниях до 31.12.2026

Ограничения на оплату долей в иностранных компаниях для резидентов РФ действуют до конца 2026 года. Без разрешения ЦБ — нельзя, кроме случая с лимитом до 15 млн руб. на одного нерезидента (накопительно с 01.04.2024).

Кого касается: «Валютных» резидентов РФ (российские юрлица и граждане РФ).

Что ограничено (без разрешения Банка России):

  • оплата долей, вкладов и паев в иностранном юрлице;

  • взносы иностранному партнеру по договору простого товарищества (совместной деятельности), если это инвестиции в форме капитальных вложений.

Когда платить можно:

  1. Если есть специальное разрешение Банка России.

  2. Без индивидуального разрешения: если сумма платежей в пользу одного иностранного юрлица не превышает эквивалент 15 млн руб. (накопительным итогом с 01.04.2024, курс считается на дату платежа).

Ссылки на документы:

🔗 Продление до 31.12.2026 (Указ № 894).

🔗 Базовое ограничение (Указ № 126).

🔗 Лимит 15 млн (Решение РГ Банка России).

