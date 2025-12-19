В России продлили ограничения на оплату долей в иностранных компаниях до 31.12.2026
В России продлили ограничения на оплату долей в иностранных компаниях до 31.12.2026.
Кого касается: «Валютных» резидентов РФ (российские юрлица и граждане РФ).
Что ограничено (без разрешения Банка России):
оплата долей, вкладов и паев в иностранном юрлице;
взносы иностранному партнеру по договору простого товарищества (совместной деятельности), если это инвестиции в форме капитальных вложений.
Когда платить можно:
Если есть специальное разрешение Банка России.
Без индивидуального разрешения: если сумма платежей в пользу одного иностранного юрлица не превышает эквивалент 15 млн руб. (накопительным итогом с 01.04.2024, курс считается на дату платежа).
Ссылки на документы:
🔗 Продление до 31.12.2026 (Указ № 894).
🔗 Базовое ограничение (Указ № 126).
🔗 Лимит 15 млн (Решение РГ Банка России).
