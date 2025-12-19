В России продлили ограничения на оплату долей в иностранных компаниях до 31.12.2026

Ограничения на оплату долей в иностранных компаниях для резидентов РФ действуют до конца 2026 года. Без разрешения ЦБ — нельзя, кроме случая с лимитом до 15 млн руб. на одного нерезидента (накопительно с 01.04.2024).