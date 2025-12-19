❔ Что будет, если НПД самозанятых применять с другими специальными налоговыми режимами

Если при переходе на НПД предприниматель не подал уведомление о прекращении применения другой налоговой системы, постановка на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход будет аннулирована.

Специальный режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) исключает право использования иных налоговых режимов: УСН, ЕСХН, ПСН, ОСНО.

Также налогоплательщик не имеет права применять НПД, если:

занимается перепродажей товаров или имущественных прав;

нанимает работников;

превышает доход в 2,4 млн рублей.

«Со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД индивидуальный предприниматель обязан в месячный срок подать в налоговый орган по месту учета уведомления о прекращении применения упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей», — сказано на сайте ФНС.

Если этого не сделать, постановка на учет в качестве плательщика НПД аннулируется.

