❔ Что будет, если НПД самозанятых применять с другими специальными налоговыми режимами
Специальный режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) исключает право использования иных налоговых режимов: УСН, ЕСХН, ПСН, ОСНО.
Также налогоплательщик не имеет права применять НПД, если:
занимается перепродажей товаров или имущественных прав;
нанимает работников;
превышает доход в 2,4 млн рублей.
«Со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД индивидуальный предприниматель обязан в месячный срок подать в налоговый орган по месту учета уведомления о прекращении применения упрощенной системы налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей», — сказано на сайте ФНС.
Если этого не сделать, постановка на учет в качестве плательщика НПД аннулируется.
