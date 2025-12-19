Налоговики разъяснили, что будет искажением налоговых обязательств по налогу на прибыль
С 1 января 2025 года общая ставка по налогу на прибыль составляет 25%, напомнило региональное УФНС.
Налог на прибыль распределяется так:
8% — в федеральный бюджет (с 2031 года — 7%);
17% — в бюджеты регионов и федеральной территории «Сириус» (с 2031 года — 18%).
Также изменились специальные ставки по налогу на прибыль для некоторых организаций:
для ИТ-компаний на 2025-2030 годы — ставка увеличена с 0% до 5%;
для малых технологических компаний субъекты РФ смогут устанавливать пониженную ставку в 2025-2030 годах. Снизить могут часть налога, которую перечисляют в бюджет региона.
«В связи с увеличением ставки по налогу на прибыль исключена возможность исправлять ошибки прошлых лет в текущем налоговом периоде», — подчеркнули налоговики.
Налогоплательщик не должен уменьшать базу или сумму налога, искажая сведения о фактах хозяйственной жизни, объектах обложения либо данные учета и отчетности.
Уменьшение базы за период, в котором ставка налога выше, чем в периоде проведения расходов, — это искажение налоговых обязательств. Корректировка базы таким способом исключена.
