Иностранная организация платит налог на прибыль по ставке 25%, но есть исключение

Доход участника организации при выходе либо распределении имущества в размере больше вклада облагается по ставке 15%.

Минфин разъяснил порядок применения ставок налога на прибыль при выплате доходов иностранным организациям от участия в российских компаниях, включая выплаты при ликвидации.

В письме от 24.11.2025 № 03-08-05/113608 ведомство указало, что доходы иностранной организации от распределения прибыли (дивиденды) или имущества, в том числе при ликвидации российской компании, облагаются налогом на прибыль по ставке 25%, согласно подп. 2 п. 1 ст. 309 НК.

Но в силу абз. 2 п. 1 ч. 2. ст. 250 НК, если иностранный акционер (участник) при выходе из организации или при ее ликвидации получает имущество, стоимость которого превышает его первоначальный вклад (фактически оплаченную стоимость доли), то эта разница (превышение) признается доходом, аналогичным дивидендам.

С этого дохода нужно платить налог на прибыль по ставке 15% (подп. 3 п. 3 ст. 284 НК).

Подробнее о том, как рассчитывать налог на прибыль и составлять налоговую отчетность, расскажем на обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы подготовитесь к налоговой реформе-2026, чтобы работать без ошибок уже с 1 января 2026 г.

Цена курса со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.