😬 ФНС призналась, что ее калькулятор считает стоимость патента 2026 лишь примерно

Рассчитать сумму налога по ПСН для одного вида деятельности можно через сервис ФНС по классификатору 2025 года.

В чате ФНС спросили – при подаче заявления на патент на 2026 год использовать классификатор кодов видов предпринимательской деятельности, утвержденный на 2025 год, или ждать, когда появится новый в ЛК ИП.

Предпринимателя интересует розничная торговля с торговым залом: в 2025 был код 45, но в 2026 исключили один вид деятельности, поэтому код будет 44. Подавать ли сейчас по классификатору 2025, спросил ИП.

Посчитать стоимость патента на 2026 год можно самостоятельно с помощью налогового калькулятора на сайте ФНС, напомнили налоговики.

Но сервис предназначен для примерного расчета суммы налога к уплате в бюджет, по одному из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется ПСН в выбранном субъекте РФ.

Ранее мы сообщали, что на сайте ФНС заработал калькулятор ПСН на 2026 год. Заявлено, что он учитывает все изменения, внесенные законами субъектов РФ на следующий год.

