📆 Комитет Госдумы по труду: длинные новогодние выходные – не повод сокращать зарплату

Работодатель не вправе сокращать зарплату сотрудников за январь 2026 года.

Из-за длинных новогодних праздников в 2026 году зарплату сотрудников за январь сокращать нельзя. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В этот раз новогодние праздники будут одними из самых длинных за последнее время, напомнила она. Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января.

«Очень важно: работающим россиянам за этот период отдыха работодатель не имеет права сокращать заработную плату. Все это зафиксировано в ТК» — сказала Стенякина.

Если работодатель будет говорить о сокращении зарплаты за этот период, работник может поднять этот вопрос и отстоять свои трудовые права, заявила депутат.

Согласно ст. 112 ТК, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней – это не основание для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Всего в январе 2026 года будет 15 рабочих и 16 праздничных и выходных дней (для пятидневки). Это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023-2025 годах – по 17.

В 2026 году, как и в предыдущие годы, будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней.