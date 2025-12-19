Минтруд: будут ли учитывать пособие по беременности для единого пособия на ребенка

Единое пособие беременной мамы не войдет в доходы семьи для единого пособия на детей.

Минтруд разъяснил, учтут ли в доход при назначении единого пособия на ребенка единое пособие, которое мама получала во время беременности.

«Нет, единое пособие беременной мамы не войдет в доходы семьи при обращении за единым пособием на детей», — ответило ведомство.

Единое пособие мамы не будут учитывать во всех случаях:

если родился первенец, и семья не получала единое пособие на детей ранее;

мама во время беременности подает заявление на единое пособие на старших детей ;

семья уже получала единое пособие на старших и родители обращаются с заявлением на всех детей в семье.

Единое пособие беременным выплачивается до месяца родов включительно. Подать заявление на ребенка можно со следующего месяца после рождения.

Если семья уже получает единое пособие на старших детей, то при рождении нового выплату назначат автоматически в том же размере до окончания срока выплат на старших. Проводить оценку нуждаемости не будут.