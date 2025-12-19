8067 ок БСН Мобил
Экономика России

Путин: уровень безработицы стал еще ниже — уже 2,2%

В России в 2025 году сохраняются высокие темпы роста реальных зарплат — 4,5%.

19 декабря 2025 года Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в Москве по итогам года рассказал о том, что рекордный уровень безработицы стал еще ниже. Он уже составляет 2,2%.

Однако производительность труда растет более скромными темпами.

«В целом, производительность труда в России растет, однако в некоторых отраслях ситуация, мягко говоря, стоит на месте», — сказал Владимир Путин.

Также Президент добавил, что в России сохраняются хорошие темпы роста реальных зарплат. За год они выросли на 4,5%.

Дефицит бюджета будет снижаться до 1,5%, золотовалютные резервы увеличились до 741,5 млрд долларов. ВВП составляет 1%, но общий рост за три года — 9,7%, тогда как в европейских странах — 3,1%.

Также Президент ожидает, что к концу 2025 года инфляция будет на уровне 5,7-5,5%.

Автор

Клеверенс

