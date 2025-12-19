83% россиян считают труд в промышленности привлекательным. Но в отрасли не работали

Более 80% россиян, которые никогда ранее не работали в промышленности, считают привлекательной работу в этом секторе.

Об этом говорится в исследовании нефтехимической компании «Напор».

По данным опроса, 34% респондентов либо работают в промышленном секторе, либо работали там ранее. А 66% никогда не соприкасались с отраслью.

«При этом среди тех, кто никогда ранее не работал в промышленности, считают трудоустройство на таких предприятиях и в отраслях привлекательным и перспективным. Так ответили более 83% россиян», — написали аналитики.

Совсем не привлекательным считают промышленный сектор только 17% респондентов.

Среди всех отраслей россиян больше всего привлекает работа в нефтяной или топливной промышленности, на втором месте – легпром, а на третьем – работа в сфере биотехнологий.

«Среди самых привлекательных черт в работе в промышленности россияне видят — престиж отрасли (44%), стабильность наряду с другими бизнесами и сферами (33%) и высокие перспективы на горизонте 5-10 лет (30%). Зарплата только на четвертом месте по привлекательности (28%)», — добавили эксперты.

Исследование провели в ноябре-декабре 2025 года среди 5 тыс. респондентов по всей стране.