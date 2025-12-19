🥂 Назвали стоимость новогоднего стола-2026 на одного человека
Новогодний стол-2026 для одного россиянина обойдется почти в 1,5 тысячи рублей.
Так считает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«В ноябре 2024 года средняя цена набора продуктов для праздничного меню составляла 1 тысячу 360 рублей на человека.
К ноябрю 2025 года этот набор вырос в цене до 1 тысячи 454 рублей, что на 6,9% превышает прошлогодний уровень и соответствует годовой инфляции», — сообщил эксперт.
В список новогодних блюд вошли закуски: бутерброды с красной икрой и сырокопченой колбасой, овощные нарезки и сыр. Также на новогоднем столе будут салаты «Оливье» и сельдь под шубой. Горячее блюдо – говядина с картофелем. На десерт предлагаются апельсины и шоколадные конфеты. Общий вес блюд составляет около 1,2 кг.
Также в набор включили три бокала по 125 мл игристого вина, 125 мл коньяка и 0,5 литра фруктового сока.
