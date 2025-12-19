8065 ОК Налоговая реформа Мобильный
Путин: цель повышения НДС — достичь сбалансированности бюджета

Президент обещает, что в будущем налоговое бремя будет снижаться.

19 декабря 2025 года Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в Москве по итогам года заявил, что налоговая нагрузка не будет высокой всегда. Она постепенно будет снижаться.

Сейчас рост НДС нужен, чтобы сбалансировать бюджет.

«Когда повышается налог, появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, а сейчас она стала более актуальной — избавиться от теневой экономики и ухода от уплаты налогов», — сказал президент.

Также он добавил, что в будущем налоговое бремя будет снижаться.

Клеверенс

