Новинки Клерк.Плюс: расчеты в новогодние праздники, новая форма РСВ 2026, как получить отсрочку по налогам

На неделе с 15 по 19 декабря 2025 года мы подготовили все и сразу: налоги-2026, ЕНП в декабре, кадровые нюансы под праздники.

Команда Клерк.Плюс и экспертная редакция каждый день отбирает для вас самое важное.

Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится, если сдаете РСВ — поменяется один лист и коды. Что именно поправили и где бухгалтеры чаще всего ошибаются.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025. Объясняем, какие уведомления еще предстоят в декабре и на что обратить внимание по срокам и составу налогов.

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. В мини-курсе — порядок действий: куда идти, что просить, какие документы готовить и где обычно получаются отказы.

Расчеты с работниками в новогодние праздники. Перед праздниками отпускные, больничные, командировки, переработки, премии — все одновременно. В статье — ключевые нюансы декабрьских выплат.

Но это еще не все новинки! Узнайте больше о материалах в Клерк.Плюс — читайте подробный дайджест!