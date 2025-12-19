Новинки Клерк.Плюс: расчеты в новогодние праздники, новая форма РСВ 2026, как получить отсрочку по налогам
Команда Клерк.Плюс и экспертная редакция каждый день отбирает для вас самое важное.
Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится, если сдаете РСВ — поменяется один лист и коды. Что именно поправили и где бухгалтеры чаще всего ошибаются.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025. Объясняем, какие уведомления еще предстоят в декабре и на что обратить внимание по срокам и составу налогов.
Как получить отсрочку или рассрочку по налогам. В мини-курсе — порядок действий: куда идти, что просить, какие документы готовить и где обычно получаются отказы.
Расчеты с работниками в новогодние праздники. Перед праздниками отпускные, больничные, командировки, переработки, премии — все одновременно. В статье — ключевые нюансы декабрьских выплат.
Но это еще не все новинки! Узнайте больше о материалах в Клерк.Плюс — читайте подробный дайджест!
Начать дискуссию