Налоги, взносы, пошлины

Налоговики объяснили, что такое проектный метод управления налоговой задолженностью

При наличии долгов по налогам с налогоплательщиком инспекторы ведут отдельную работу.

Начальник отдела проектного управления долгом УФНС по Пензенской области Надежда Королева пояснила, что проектный подход управления налоговой задолженностью – это отдельная работа с каждым налогоплательщиком, где учитывают обстоятельства образования долга, финансовое состояние налогоплательщика и лиц, связанных с ним общими экономическими интересами.

Проводится всесторонний анализ деятельности должника, рассматриваются возможные индивидуальные варианты урегулирования долга, далее их реализация.

Работа идет как с текущей задолженностью, так и возникшей по результатам доначислений по контрольной работе.

Королева назвала основные методы, используемые при взыскании задолженности:

  • обеспечительные меры, решения по которым выносят по результатам контрольной работы;

  • арест имущества налогоплательщика;

  • взыскание за счет ликвидной дебиторской задолженности;

  • подготовка материалов для оспаривания сделок;

  • обращение взыскания на заложенное имущество.

