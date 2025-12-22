Песков: прежние условия ПСН не вернут

В Кремле считают, что для МСП хватает мер поддержки, а для ведения бухгалтерии есть набор сервисов.

Возвращать старые параметры патентной системы налогообложения сейчас не планируется. Такой ответ дал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, ждать ли их возвращения.

«Не приходится [ждать этого]», — сказал Песков.

Вопрос возник в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным», где представитель бизнеса пожаловался, что восемь лет пользовался патентом, а с 2026 года будет платить НДС, для чего придется нанимать бухгалтера и нести дополнительные издержки.

Песков напомнил о вспомогательных механизмах для субъектов МСП.

«Президент в своем ответе как раз и говорил, что целая система мер предусмотрена по поддержке малого и среднего бизнеса и таких предпринимателей. Если вы заметили, например, быстро откликнулся Сбербанк, который сказал, что не надо нанимать никаких бухгалтеров. Существует целый набор сервисов», — добавил пресс-секретарь Президента.

Он добавил, что условия ПСН изменили, так как ведется обеление экономики. ФНС многократно предупреждала бизнес о том, что нельзя прибегать к дроблению, но многие предприниматели занимались этим.

