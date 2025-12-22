⚡Утвердили новую форму ЕФС-1

С 30 декабря 2025 года будет применяться новая форма ЕФС-1.

Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462 опубликован на официальном портале.

В подразделе 1.2 новой формы ЕФС-1 нет типа сведений «Назначение выплат по ОСС». Таким образом, этот отчет теперь не нужно сдавать при оформлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

При приеме на дистанционную или надомную работу в подразделе 1.1. больше не надо будет делать об этом отметку. Коды «ДИСТ» и «НДОМ» отменили.

Для подраздела 1.1 ввели новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.