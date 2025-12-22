8067 ок БСН Мобил
🔴 Вебинар: Подготовка бухгалтера к изменениям 2026 года: от учетной политики и расчета нагрузки до 1С →
Отчетность в СФР

⚡Утвердили новую форму ЕФС-1

С 30 декабря 2025 года будет применяться новая форма ЕФС-1.

Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462 опубликован на официальном портале.

В подразделе 1.2 новой формы ЕФС-1 нет типа сведений «Назначение выплат по ОСС». Таким образом, этот отчет теперь не нужно сдавать при оформлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

При приеме на дистанционную или надомную работу в подразделе 1.1. больше не надо будет делать об этом отметку. Коды «ДИСТ» и «НДОМ» отменили.

Для подраздела 1.1 ввели новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.

Автор

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    С 30 декабря 2025 года будет применяться новая форма ЕФС-1.

    а вот порядка вступления в действие, с какой даты, с какого отчётного периода.... в приказе прописать и забыли!

    законодатели хреновы

ГлавнаяРозыгрыш