⚡Утвердили новую форму ЕФС-1
С 30 декабря 2025 года будет применяться новая форма ЕФС-1.
Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462 опубликован на официальном портале.
В подразделе 1.2 новой формы ЕФС-1 нет типа сведений «Назначение выплат по ОСС». Таким образом, этот отчет теперь не нужно сдавать при оформлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.
При приеме на дистанционную или надомную работу в подразделе 1.1. больше не надо будет делать об этом отметку. Коды «ДИСТ» и «НДОМ» отменили.
Для подраздела 1.1 ввели новый статус застрахованного лица МДИГ — иностранные граждане, подлежащие в соответствии с международными договорами обязательному пенсионному страхованию или обязательному социальному страхованию.
Комментарии1
а вот порядка вступления в действие, с какой даты, с какого отчётного периода.... в приказе прописать и забыли!
законодатели хреновы